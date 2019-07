Von Matthias Kehl

Weinheim. Hinter Hans-Georg Maaßen liegt eine lange Reise. Über 6000 Kilometer ließ der ehemalige Verfassungsschutzpräsident hinter sich, um am Donnerstagabend im Alten Rathaus in Weinheim zu sprechen. Einem Geschäftstermin in der Weltmetropole New York folgt sein Vortrag in der Metropolregion Rhein-Neckar. "Deutschland in Gefahr - warum wir unsere Sicherheit verteidigen müssen", lautet das Motto des Abends. Eingeladen haben der CDU-Ortsverband Weinheim und die Werteunion, ein Zusammenschluss konservativer Mitglieder, dem sich der 56-Jährige im Februar anschloss.

Stolz präsentieren CDU-Ortsverbandschef Hans-Peter Masuch und Werteunion-Gründer Alexander Mitsch ihren prominenten Redner. Unter donnerndem Applaus der etwa 100 angemeldeten Gäste entledigt sich Maaßen seines Sakkos und tritt ans Pult. "Ich bin immer wieder froh, wenn ich Deutschland verlassen kann", startet er seine Ausführungen. Maaßen, der nun als Rechtsanwalt und Berater fungiert, könne im Ausland frei durchatmen und seine Meinung sagen. Hierzulande scheue man die politische Auseinandersetzung, sagt Maaßen und wird konkreter: "Ich bin kein Freund der Zuwanderungspolitik". Es folgt lautes Klatschen im Saal.

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass Horst Seehofer den gebürtigen Rheinländer in den einstweiligen Ruhestand schickte. Maaßen, der öffentlich anzweifelte, dass ein Video von Jagden auf Ausländer in Chemnitz "authentisch" sei, wirkt heute jedoch selbstbewusster denn je.

Die Arme aufs Pult gestützt, spricht er ruhig aber bestimmt zum Publikum. Rückblickend betrachtet er die Kritik an seiner Person, die im Herbst vergangen Jahres die Koalition ins Wanken brachte, als unberechtigt. "Ich habe das Gefühl, dass ich vielen Leuten aus der Seele gesprochen habe."

Maaßen, der mit seiner Frau, einer japanischen Universitätsdozentin, in Berlin lebt, liefert in Weinheim den politischen Rundumschlag. Von dem aus seiner Sicht unangebrachten Hype für Klimapolitik ("Wir können auf Kern- und Braunkohle-Energie nicht verzichten"), kommt Maaßen auf seine Kernkompetenz, die innere Sicherheit, zu sprechen. "Ich bin vor dreißig Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen", ruft er in den Saal und wird dafür bejubelt. Er spricht von Menschen, die weder fähig noch gewillt seien, sich zu integrieren.

Die Regierung statte Polizei und Sicherheitsdienst nicht mit genügend Kompetenzen aus, ist ein weiterer Vorwurf des gebürtigen Gladbachers. Friedrich Merz’ Kritik, immer mehr Sicherheitsbeamte würden zur AfD überlaufen, teilt Maaßen mit dem Zusatz: "Das sind nicht immer nur Nazis, sondern verantwortungsvolle Leute". Seine eigene politische Einstellung beschreibt der ehemalige Boss der Verfassungsschutzbehörde "nicht als konservativ, sondern ,realistisch’".

Die Zunahme rechtsextremistischer Straftäter auf laut Verfassungsschutz aktuell 24.100 bezeichnet er als "nicht besorgniserregend". Besorgniserregend sei vielmehr, dass jeder Zweite davon gewaltbereit sei, so Maaßen.

Immer wieder blickt der 56-Jährige während seiner Ausführungen durch seine kleine ovalförmige Brille zu Alexander Mitsch. Der 52-jährige Gründer der Werteunion, die für "verloren gegangene Werte" der CDU kämpft und deutschlandweit mittlerweile über 2500 Mitglieder verzeichnet, hat mit Maaßen ein scheinbar ideales Zugpferd für seine Bewegung gefunden. Für "Recht und Ordnung" (Mitsch) wolle man einstehen und eine "sach- und personalpolitische Wende" in der Christdemokratie (Maaßen).

Ob "Doktor M", wie ehemalige Ministeriumskollegen Maaßen in Anlehnung an den James-Bond-Charakter nannten, in Zukunft ein politisches Amt anstrebt, will dieser nicht verraten. "Zurzeit bin ich nicht auf dem Spielfeld, sondern kommentiere nur von der Seitenlinie" bemüht Maaßen den sportlichen Vergleich, um jedoch direkt anzufügen: "Mit der aktuellen Aufstellung können wir keinen Erfolg haben."

Als im Anschluss an seinen gut einstündigen Vortrag ein alter Herr aus dem Publikum fragt, ob er sich wie der Thilo Sarrazin der CDU fühle, entgegnet Maaßen: "Nein, denn im Gegensatz zu Sarrazin, glaube ich, dass ich mit meiner Meinung nicht allein dastehe". Das Publikum im Alten Rathaus quittiert mit begeisterndem Applaus.