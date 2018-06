Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Bei der Altersbestimmung von Flüchtlingen taucht auch die Forderung auf, Handydaten auszulesen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann (54), klärt auf.

Der Bundestag hat 2017 beschlossen, dass Handydaten von Flüchtlingen ausgelesen werden dürfen. Heißt das, dass BAMF erfasst automatisch die Handydaten von Migranten?

Es gab vorher schon eine entsprechende Regelung im Aufenthaltsgesetz. Die Neuregelung betraf das Asylverfahren. Seither ist es geltendes Recht, zur Identitätsfeststellung im Asylverfahren Handydaten auszulesen. Die Auswertung ist allerdings einem Volljuristen vorbehalten. Dieses zweistufige Verfahren, dass dies nicht der Entscheider selbst macht, dürfte allerdings ein praktisches Hemmnis sein. Denn Volljuristen gibt es im BAMF und in den Ausländerbehörden Behörden ja nicht allzu viele.

Was verrät das Handy über den Besitzer?

Für Flüchtlinge ist das Smartphone die Verbindung nach Hause, zu Freunden und Familie, aber auch zu Schleppern. Insofern verraten gerade die Geräte von Migranten besonders viel über sie. Man kann Kontaktlisten einsehen, Kommunikation mit Schleppern, Freunden, Verwandten. Private Nachrichten sind auf dem Gerät abgelegt. Eigentlich ist die Auswertung dieser Informationen aber nur begrenzt zulässig, weil ja nur die Identität und Staatsangehörigkeit ermittelt werden soll.

Was passiert mit Zusatzinformationen?

Die dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden, außer wenn etwa Anhaltspunkte für Straftaten vorliegen.

Kann man das Handy auch zur Altersbestimmung nutzen, etwa indem man die Tante aus der Kontaktliste anruft?

Das wäre möglich, aber praktisch nicht zulässig. Natürlich könnte man auch Apps überprüfen, ob da häufiger das gleiche Geburtsdatum eingegeben wurde. Aber auch das ist nur in engen Grenzen zulässig.

Was sagt der Datenschutzbeauftragte zum Auslesen von Handydaten?

Es gibt Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, weil es so weit ins Private hineingeht. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass in jedem Fall ein Richter darüber entscheiden muss - das ist einfach praxisfern. Aber es braucht andere Schutzmaßnahmen, wie die Beiordnung eines Anwalts und die Ausschöpfung aller milderen Mittel wie Zeugenbefragungen. Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden.

Sind die Handydaten zum Schutz vor Gefährdern nicht ein unverzichtbarer Baustein?

Das muss man unterscheiden. Bei Gefährdern befinden wir uns im Polizeirecht und bei nachrichtendienstrechtlichen Dingen. Da gibt es eine ganze Reihe weitergehender Befugnisse.

Aber ist es nicht die Pflicht des Staates, Tricksereien von Flüchtlingen beim Alter aufzudecken - gerade um die wirklich schutzbedürftigen zu schützen?

Natürlich ist es ein legitimes Interesse des Staates zu schauen, wem die privilegierte Behandlung von jugendlichen Flüchtlingen zusteht. Es kommt auf die Mittel an.