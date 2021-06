Am 17. Juni wird Jahn als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Berlin verabschiedet. Die Bundesbehörde gibt es dann nicht mehr. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Roland Jahn (67) ist scheidender Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen (BStU). Am 28. Januar 2011 wählte der Bundestag den Bürgerrechtler in das Amt. Er ist der letzte Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen. Ab diesem Donnerstag wird die ehemalige DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke als neue Bundesbeauftragte für die Opfer des SED-Diktatur seine Aufgaben übernehmen.

Herr Jahn, Sie scheiden heute aus dem Amt. Die Stasi-Unterlagen gehen dann an das Bundesarchiv. Wird damit ein zentrales Thema der jüngeren deutschen Historie den Geschichtsbüchern überantwortet?

Nein, im Gegenteil. Damit wird Sorge getragen, dass eine Errungenschaft der friedlichen Revolution in der DDR Teil der gesamtdeutschen Geschichte wird. Damit ist der Zugang zu den Akten auch künftigen Generationen offen. Und die Gesellschaft hat so die Möglichkeit, das "Gedächtnis der Nation", das Bundesarchiv, zu nutzen und damit die Sinne zu schärfen für die Gegenwart.

Wie fällt ihre Bilanz nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Behörde aus?

Ich bin angetreten mit dem Anspruch, den Opfern gerecht zu werden und eine Brücke in die nächsten Generationen zu bauen. Das ist gelungen dank einer Politik, die Entscheidungen getroffen und Gesetze so novelliert hat, dass auch in Zukunft Aufklärung über die Mechanismen der Herrschaft in der DDR möglich ist und die dafür Sorge getragen hat, dass die Menschen weiter in ihre Stasi-Akten schauen können. Zudem sind diese auch künftig für Forschung und Bildung der nächsten Generationen nutzbar.

Worauf sind sie besonders stolz?

Wir haben es geschafft, die Dienstleistungen dieses Archivs in die Gesellschaft hineinzutragen. Bildungs- und Informationsangebote wurden an den historischen Orten, in den Medien und im Internet so dargeboten, dass der besondere Charakter und Symbolwert der Unterlagen zeitgemäß sichtbar wurde.

Wo muss noch nachgearbeitet werden?

Es muss noch einiges in Richtung Digitalisierung getan werden. Dabei kann helfen, dass die Unterlagen unter das Dach des Bundesarchivs gebracht werden. So können Technik, Kompetenz und Ressourcen besser gebündelt werden.

Was sagen die Stasi-Unterlagen den künftigen Generationen, weshalb sollten sich jungen Menschen dafür interessieren?

Die Unterlagen sind Dokumente des geschehenen Unrechts, wie auch Zeugnisse des Freiheitswillens der Menschen. In dem Sinne sind sie von besonderer Bedeutung für die Werte unserer Gesellschaft, für Fragen von Freiheit, Demokratie und von Menschenrechten. Die Stasi-Akten machen deutlich, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind und es gilt, sie zu schützen.

Fürchten Sie, dass die Erinnerung an das unheilvolle Wirken der Stasi mehr und mehr verblasst?

Ich erlebe immer wieder, wie interessiert junge Menschen an dem Thema sind. Sie können mit dem Blick in die Vergangenheit den Blick schärfen auch für ganz grundsätzliche Fragen, wie den Umgang der Menschen miteinander, Respekt gegenüber anderen Menschen, aber auch den Verrat, oder das Thema Datensammlung.

Wie hat sich zuletzt das Interesse an den Unterlagen entwickelt?

Natürlich werden es, schon aus biologischen Gründen, weniger Menschen, die Akteneinsicht beantragen. Aber es sind immer noch im Durchschnitt 3000 Anträge pro Monat, die wir erhalten. Was wir feststellen, ist, dass die Prozentzahl derer stetig wächst, die in die Akten verstorbener Angehöriger schauen wollen. Warum saß der Vater im Gefängnis? Warum haben sich die Großeltern mit der Stasi eingelassen? Solche Fragen interessierten die Nachkommen. Der Anteil der Erstanträge dieser Gruppe nähert sich inzwischen einem Viertel. Abseits dessen sind die Anträge von Forschern und Journalisten im Großen und Ganzen konstant.

Sie scheiden am früheren "Tag der deutschen Einheit", am 17. Juni, aus dem Amt. Bedauern Sie, dass der kein gesetzlicher Feiertag mehr ist?

Ich würde mir wünschen, dass in Deutschland der 17. Juni einer größere Rolle spielt, denn er macht in besonderer Weise deutlich, das Freiheit und Einheit nicht selbstverständlich sind und dass es ein langer, schmerzvoller Weg war, der zu gehen war. Das sollte man stärker würdigen. Ich könnte mir vorstellen, aus diesem Tag einen Tag der Demokratie zu machen. Den könnte man nutzen für einen gesellschaftlichen Diskurs, wie unsere die Demokratie weiterentwickelt werden kann.