Von Tim Müller

Weinheim. Michèle Tertilt (47) ist Professorin für VWL an der Uni Mannheim. Ihre Forschungsgebiete sind Makro- und Entwicklungsökonomie. Als Teil eines internationalen Forschungsteams untersuchte sie in einer Studie die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt.

Frau Tertilt, laut Ihrer Untersuchung, trifft die aktuelle Wirtschaftskrise Frauen besonders. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?

Es sind vor allem zwei Aspekte, die anders sind als bei bekannten Krisen: Erstens sind diesmal Branchen betroffen, die sonst weniger kriseln und in denen vermehrt Frauen arbeiten. Unsere Daten zeigen außerdem, dass Männer mehr Möglichkeiten zur Telearbeit haben als Frauen, und somit eher ihre Jobs behalten können. Zweitens wurden Schulen und Kinderbetreuungsstätten geschlossen. Das gibt es in normalen Wirtschaftskrise nicht. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder im Grundschulalter und jünger nicht allein sein können, dann sind das gut 6,5 Millionen Kinder in Deutschland, die nun rund um die Uhr betreut werden müssen.

Dann trifft die Corona-Krise Alleinerziehende noch härter?

Ja, definitiv. Und Alleinerziehende sind wieder größtenteils Frauen. Diese haben, gar keine Wahl, sie müssen ihre Kinder selbst betreuen. Stellen Sie sich in der aktuellen Krise eine Alleinerziehende vor. Sie kann ihr Kind nicht zu den Großeltern geben, Betreuungsplätze gibt es quasi nicht. Wenn sie nicht von Zuhause arbeiten kann, muss sie kündigen. Frauen sind aber auch im klassischen Elternpaar derzeit stärker eingebunden als Männer.

Halten sich die Männer also immer noch eher aus der Erziehung raus?

Ja, Frauen erledigen immer noch den Großteil der Kindererziehung und Betreuung. Es gibt viel mehr Paare, bei denen der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit, um sich um Kinder zu kümmern. Unsere Daten zeigen auch, dass selbst in Familien in denen beide Eltern Vollzeit arbeiten, Frauen 60 Prozent der Kinderbetreuung übernehmen.

In welchen Branchen arbeiten denn vermehrt Frauen?

Das sind vor allem die Gastronomie, die Tourismusbranche und der Einzelhandel. Abgesehen vom Lebensmittelhandel sind diese Arbeitsmarktsektoren derzeit stillgelegt. In typischen Wirtschaftskrisen ist eher das fertigende Gewerbe oder die Baubranche betroffen – und damit vor allem männergeprägte Berufe.

Dass es Frauen diesmal härter trifft, ist also ein Alleinstellungsmerkmal der Krise?

Ja, das kann man sagen. Eine klassische Krise trifft Männer härter als Frauen. In einer Studie von 2016 haben wir herausgefunden, dass gut 70 Prozent aller Fluktuationen am Arbeitsmarkt auf Männer zurückzuführen sind. Mit anderen Worten: Jobs von Männern schwanken normalerweise deutlich mehr über den Konjunkturzyklus.

Müsste die Politik mit speziellen Hilfspaketen reagieren?

Wenn man über Hilfe für Frauen nachdenkt, dann wäre es wichtig, vor allem die Alleinerziehenden zu unterstützen. Beispielsweise sollte das Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld auch für Menschen zur Verfügung gestellt werden, die aus Gründen der Kinderbetreuung kündigen müssen beziehungsweise temporär nicht arbeiten können.

Wird der Negativeffekt für Frauen am Arbeitsmarkt langfristig wirken?

Wirtschaftskrisen sind natürlich nicht von heute auf morgen vorbei, selbst wenn wir das aktuelle Gesundheitsproblem gelöst haben, wird der Negativeffekt noch eine ganze Weile wirken. Langfristig sehe ich allerdings Potenzial für einen gesellschaftlichen Wandel, der sogar Vorteile für Frauen bringen könnte.

In welcher Hinsicht?

Erstens wird Telearbeit gerade extrem ausgeweitet. Davon werden vor allem Frauen profitieren, einfach weil sie hier bisher weniger Möglichkeiten haben. Zweitens: In manchen Familien drehen sich momentan die klassischen Rollenbilder um. Insbesondere Frauen in medizinischen Berufen gehören zur kritischen Infrastruktur und tragen in dieser Krise besondere Verantwortung. Kann der Mann ins Homeoffice oder muss sogar in Kurzarbeit, übernimmt er wahrscheinlich die Hauptverantwortung für die Kinder. Diese Erfahrung könnte zu einem kulturellen Wandel führen.