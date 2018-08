Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Jens Spahn (37) ist CDU-Abgeordneter aus dem Münsterland. Er gilt als parteiinterner Kritiker von Angela Merkel - unter anderem seit er den Parteitagsbeschluss gegen die doppelte Staatsbürgerschaft durchgesetzt hat. Der Homosexuelle ist er zugleich ein Vorkämpfer für die "Ehe für alle". Die RNZ traf Spahn am Dienstagmorgen am Rande eines Frühstücks bei der Jungen Union in Heidelberg.

Herr Spahn, im „Spiegel“ stand kürzlich sinngemäß: „Unter Angela Merkel wird Jens Spahn nichts mehr werden, und das weiß er auch.“ Stimmt der Eindruck?

Ich bin immer noch Staatssekretär in ihrer Regierung. Und: Ich kämpfe gemeinsam mit vielen anderen wie mit Karl Lamers dafür, dass Angela Merkel auch nach dem 24. September Bundeskanzlerin bleibt.

...für vier Jahre Kanzlerin bleibt?

Das ist ihr Anspruch, ja.

Nochmal eine Kanzlerschaft von 16 Jahren wie bei Kohl?

Vielleicht werden es sogar 20 Jahre! (grinst)

Das würden Sie unterstützen?

Ich will jetzt erstmal die Bundestagswahl 2017 gewinnen.

Wann wäre es denn Zeit für einen Wechsel?

Wenn es so weit ist, wird es sich schon ergeben. Aber damit es was zum Wechseln gibt, müssen wir erstmal gewinnen. Dieses Ziel haben CDU und CSU fest im Blick.

Haben Sie Frau Merkel schon verziehen, dass sie gegen die "Ehe für alle" gestimmt hat?

Ich weiß, dass eine Mehrheit in der Partei mit der Entscheidung hadert. Es ist nicht das Ende von Familien, wenn zwei Männer oder Frauen heiraten. Im Gegenteil. Werte wie Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Zusammenhalt werden gestärkt. Und es wird dadurch nicht ein Kind weniger geboren. Es ist aber auch klar: Wenn jemand sagt ‚Ehe ist für mich etwas nur zwischen Mann und Frau‘ - dann ist der noch kein Schwulenhasser. Wir müssen in der Diskussion auf beiden Seiten abrüsten.

War es nicht widersprüchlich von Merkel, erst zu sagen, eigentlich sollten wir die Unterschiede einebnen - und dann mit Nein zu stimmen?

Sie hat gesagt, dass das eine höchstpersönliche Entscheidung ist. Deswegen ist es ja auch zu einer offenen Abstimmung gekommen. Ich nehme Angela Merkel wie allen anderen auch ab, dass sie mit sich um die richtige Antwort ringen. Das Spannende ist ja: In Spanien, in Frankreich haben nach der Entscheidung für die Ehe-Öffnung Millionen in Madrid und Paris demonstriert. Das haben wir in Deutschland nicht! Bei uns hat es etwas länger gedauert, dafür haben wir heute eine breitere Akzeptanz ohne tiefe gesellschaftliche Risse. Es sind noch nicht alle überzeugt, aber ich werde weiter dafür werben. Da erreichen wir als CDU/CSU auch Menschen, die im Zweifel der grüne Funktionär aus Köln nicht erreicht. Das ist jetzt unser Job.

Und Sie sehen nicht die Gefahr, dass diese Zerreißkräfte zumindest auf die Union einwirken könnten?

Natürlich ist die Diskussion in der Union nicht beendet und sie ist manchmal auch anstrengend. So ist eben Demokratie. Am Ende war es jedem klar, dass es innerhalb der nächsten sechs Monate diese Abstimmung geben würde. Und genau so klar war, dass es gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten für die Öffnung gibt, auch schon seit Längerem.

Und wo bleibt der konservative Stammwähler, wenn die Union diese letzte Hürde nicht aufrechterhält?

Wenn zwei Menschen füreinander einstehen, in guten wie in schlechten Zeiten, dann ist das ein urkonservativer, urbürgerlicher Wert. Diejenigen, die früher die Ehe immer bekämpft haben als spießig, als altmodisch, die wollen sie heute für Schwule und Lesben öffnen. Wir haben einen Kulturkampf gewonnen und können uns nicht so richtig drüber freuen. Genau das bedeutet für mich modern-konservativ: Die Werte, die immer noch gelten, ins 21. Jahrhundert zu übersetzen. Ehe war auch 1900 etwas anderes als Ehe 1960, und Ehe 1960 anders als heute.

Sie haben also trotz Atomwende, Wehrpflicht etc. um den konservativen Markenkern der Union keine Sorge?

Nein. Kernenergie für sich ist erst einmal eine Technik, das ist kein Wert. Dahinter steht die Frage nach bezahlbarer und sicherer Energieversorgung. Wehrpflicht als Idee ist vor allem die Frage der Sicherheit des Landes unter Beteiligung des Bürgers in Uniform. Aber am Ende geht es darum, wenn eine Realität sich ändert, nicht so durch die Welt zu gehen [Anm. d. Red.: hält sich die Hände wie Scheuklappen an die Augen]. Ideologen sagen: "Egal, was in der Realität passiert, meine Meinung stimmt." Wir als Christdemokraten passen im Zweifel auch Politik an sich verändernde Realitäten und die Bedürfnisse der Menschen an, aber ohne die grundlegenden Werte aufzugeben.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe in der Partei im aufziehenden Wahlkampf?

Wir haben in Großbritannien gesehen, wie schnell es gehen kann, dass ein Vorsprung in den Umfragen flöten geht. Die Menschen wollen zurecht sehen, dass wir um jede Stimme kämpfen. Es macht einen Unterschied, ob CDU/CSU federführend regieren oder die SPD mit Grüne-Linke. Steuern senken oder Steuern einführen, Leitkultur oder Multikulti - es gibt viele Themen, wo es viele, viele Unterschiede gibt. Nach vier Jahren großer Koalition stelle ich fest, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, diese Unterschiede wieder deutlicher zu machen. Und darin sehe ich auch meine Aufgabe.

Also auch darin, den konservativen Flügel der Union zu stärken?

Was heißt stärken? Die christlich-demokratische Union war immer und muss immer bleiben eine Wertepartei. Wenn konservativ meint, da will jemand die Vergangenheit zurück und im Jahr 1980 leben - das ist nicht mein Ding. Wenn es darum geht, Werte, Heimatverbundenheit, ein gesundes Verhältnis zum Land, Leistungsbereitschaft, Verbindlichkeit, Zusammenhalt zu leben - dann bin ich gerne konservativ.