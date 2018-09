Von Georg Ismar

Berlin. Oliver Luksic ist über die Grenzen des Saarlands hinaus bisher nicht allzu bekannt. Nun will Luksic, der im Bundestag verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion ist, zusammen mit einigen Unions-Kollegen Autofahrern eine besondere Freude machen.

Was planen die Fraktionen von Union und FDP?

Sie wollen in das Parlament einen Gesetzentwurf einbringen, um die Straßenverkehrsordnung zu ändern. Diese besagt in Paragraf 23, Absatz 1b: "Dem Führer eines Kraftfahrzeuges ist es untersagt, ein technisches Gerät zu betreiben oder betriebsbereit mitzuführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören." Das gelte vor allem für Radarwarngeräte, wird betont. Auf gut deutsch: Autofahrer dürfen Blitzerwarner im Navi nicht nutzen - sie schalten diese Funktion daher nach dem Kauf des Geräts besser dauerhaft ab. Sonst drohen 75 Euro Buße und vier Punkte in Flensburg.

Was soll geändert werden?

Luksic und seine Fraktionskollegen beziehen sich auf stationäre Überwachungsanlagen, die an Gefahrenschwerpunkten aufgebaut werden. "Hier ist es das primäre Interesse des Staates, möglichst alle Fahrer vor der Gefahrenstelle zu warnen und eine angepasste Geschwindigkeit und besonders vorsichtiges Fahren vollständig durchzusetzen", betonen sie in einem Papier, das in einen Gesetzentwurf münden und im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden soll. Sie meinen, dass Blitzerwarner der Verkehrssicherheit dienen. Doch in der Praxis liefe das wohl darauf hinaus, dass generell vor Blitzern gewarnt werden kann.

Welche Geräte betrifft dies?

Die Verkehrspolitiker von Union und FDP argumentieren, dass der Autofahrer jetzt schon über Radio vor Blitzern gewarnt würde. Viele Apps bei Smartphones haben die Warnmeldung vorinstalliert und sind nur schwer zu deaktivieren. Problematisch an der Formulierung in der Straßenverkehrsordnung sei der eng gefasste Begriff eines technischen Gerätes, das allein dafür bestimmt sein müsse, von Radarfallen zu warnen. Dies sei bei Navigationsgeräten auch nicht der Fall. "Was über Radio gesagt wird, soll auch über Handy oder Navi zu erfahren sein", so Luksic. Mit mobilen Blitzgeräten solle an Gefahrenpunkten auch weiterhin ohne Warnung geblitzt werden, betont er.

Wurden bisher viele Strafen wegen illegaler Warnsysteme verhängt?

"Von unseren 18 Millionen Mitgliedern haben wir noch nie gehört, dass jemand wegen eines Navigationsgerätes mit aufgespielter Warnungssoftware ein Bußgeld in Deutschland bekommen hätte", sagt der Leiter Verkehrsrecht beim ADAC, Markus Schäpe. Die Polizei hingegen sagt, dass sehr wohl Bußgelder verhängt würden und Navigationsgeräte eingezogen würden - aber es fehlt eine vernünftige Kontrolldichte, die Dunkelziffer der Benutzer dürfte hoch sein.

Wie ist das Thema "Blitzer-Warner" im Ausland geregelt?

Außerhalb Europas sind Warngeräte etwa in den USA verbreitet. In der EU gilt in den meisten Staaten ein striktes Verbot. In Belgien drohen Haftstrafen von bis zu drei Monaten, in Schweden von bis zu sechs Monaten. In den Niederlanden müssen 250 Euro bezahlt werden und das Gerät wird eingezogen.