Von Daniel Bräuer

Karlsruhe. Ein Präsident erscheint nicht bei Gericht. Besonders nicht, wenn eine rechtsextreme Partei gegen ihn klagt. Aber er wehrt sich. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgericht erhält Joachim Gaucks Rechtsbeistand das Wort für eine Schlussbemerkung. Statt dessen tritt sein Amtsleiter ans Pult - und verliest eine Erklärung des Präsidenten.

Gauck erläutert nicht, wie seine Worte gemeint waren, wegen der die NPD nach Karlsruhe gezogen ist. Er beruft sich auf die Tradition seiner Vorgänger aus fast 65 Jahren, die mit ihren Reden den politischen und gesellschaftlichen Diskurs geprägt haben. "Das Amt (...) auszufüllen kann nur gelingen, wenn der Bundespräsident Werte und Positionen, deren Grundlagen in unserer Verfassung liegen, offen formulieren und verteidigen kann." Klartext: Der Präsident lässt sich nicht den Mund verbieten.

Was ist passiert? Im August 2013 diskutierte Joachim Gauck auf einem Podium mit Berliner Schülern im Bezirk Hellersdorf. In der Nähe tobten rechtsextreme Proteste gegen ein Asylbewerberheim. Gauck wurde gefragt, ob er privat NPD-Plakate abreißen würde. Er verneinte - weil eine Demokratie auch Irrtümer erlauben müsse, auch wenn sie "so eklig" oder "enorm peinlich" seien. Aber er sagte: "Wir brauchen da Bürger, die auf die Straße gehen, die den Spinnern ihre Grenzen aufweisen und die sagen: ,Bis hierher und nicht weiter!' Und dazu sind Sie alle aufgefordert." Nach einem möglichen NPD-Verbot gefragt, sagte er: "Wir können die Partei verbieten, aber die Spinner und die Ideologen und die Fanatiker, die haben wir dann nicht aus der Welt geschafft. Die sind ja nicht irgendwo in einem Lager dann, sondern die suchen sich Kameradschaften und Cliquen, wo die dann weiter ihr Unwesen treiben."

Die NPD sieht sich nun kollektiv diffamiert - und in ihren Wahlchancen beeinträchtigt. Die Äußerungen seien kurz vor der Bundestagswahl gefallen, vor leicht zu beeinflussenden Erstwählern, betont ihr Anwalt Peter Richter mehrfach. Vom Präsidenten als Integrationsfigur sei "höchste Zurückhaltung" gefragt, sich nicht zu Gunsten oder zu Lasten einer Partei zu äußern. "Sein Wort als Staatsoberhaupt hat besonderes Gewicht." Für den Hinweis, der Präsident müsse die Verfassung schützen, erntet der Jurist leises Kichern im Saal - seine Partei steht selbst im Verdacht, verfassungswidrig zu sein. Die Klage wird das Gericht bald beschäftigen.

Entsprechend argumentiert Gaucks Vertreter, der Speyerer Staatsrechtler Joachim Wieland. Er verweist auf einen Grundgesetzkommentar von Roman Herzog - Ex-Verfassungsrichter und Altbundespräsident. "Nicht um jeden Preis" dürfe der Präsident neutral sein, betont Wieland. Beim Schutz der Grundrechte müsse sich der Präsident auch gegen eine Partei stellen. "Der Präsident darf und muss das sagen, was ihm wichtig ist."

Zur umstrittenen drastischen Wortwahl betont Wieland, Gauck habe vor jungen Menschen gesprochen, nicht etwa bei einem Staatsakt. Richter erwidert: "Das hätte man auch sachlicher sagen können, und die Zielgruppe hätte es immer noch verstanden."

Umstritten bleibt, wen Gauck als "Spinner" bezeichnete: die tobenden Demonstranten oder einzelne Extremisten in der NPD, wie Gaucks Amt es deutet? Oder die ganze Partei? Auf das Kleinklein der Interpretationen wolle sich das Gericht nicht einlassen, betont Berichterstatter Michael Gerhardt. Ihm geht es ums Grundsätzliche. Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle stellt dazu die Frage in den Raum, ob nicht sogar die "Verfassungserwartung" bestehe, dass der Präsident nicht neutral ist - sondern mit rhetorischen Mitteln wie Ironie, Humor und auch Polemik eingreife. Die Erwartung strikter Neutralität nennt er einen "Kurzschluss".

Am deutlichsten äußert sich Verfassungsrichter Peter Müller, der einzige Ex-Politiker im Senat. Die NPD lege als einzige die Axt an das Grundrecht auf Asyl, hält er den Klägern entgegen - und zieht wie einst in parlamentarischen Rededuellen den passenden NPD-Beschluss hervor. "Integration ist "Völkermord", liest er vor. Eine solche Wortwahl provoziere wohl auch eine deftige Gegenrede.