Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Hannover. "Gesunder Arzt, Gesunde Patienten" steht auf dem Plakat einer Ärztin, die an einem Protest des Marburger Bundes in Lübeck teilnimmt. Die Ärztegewerkschaft hatte gestern rund 20.000 Ärzte an 23 Universitätskliniken in Deutschland zu einem ganztägigen Streik aufgerufen – darunter in Erlangen, Regensburg, Heidelberg, München und Göttingen. Begleitet wurde der Streik auch von einer Kundgebung in Hannover mit nach Polizeiangaben 3000 Medizinern. Das Ziel: Druck aufbauen im Tarifkonflikt mit den Ländern.

Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) waren zuletzt ins Stocken geraten. Gefordert werden unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt und eine automatisierte Arbeitszeit-Erfassung. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte unserer Berliner Redaktion, an Unikliniken gäbe es eine "massive zeitliche Überlastung". Vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelte es zu verbessern, so Lauterbach. In Hannover gingen gestern die Tarifverhandlungen, die seit Anfang November laufen, in die dritte Runde. Für die Arbeitgeber leitet Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Verhandlungen. Er sagte nach der letzten Runde im Dezember, wegen der Vielzahl von Forderungen des Marburger Bundes sei es zu keiner Einigung gekommen. Die Fakten zum Mediziner-Streik und den Tarifverhandlungen:

> Die Forderungen: Bei dem Warnstreik ging es in erster Linie um bessere Arbeitsbedingungen. Der Marburger Bund verlangt, die Zahl der Bereitschaftsdienste zu verringern. Laut Angaben der Gewerkschaften arbeiten Ärzte an Unikliniken unter Einbeziehung der Bereitschaftsdienste 56,5 Wochenstunden. "Es soll zudem eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung geben, damit durch elektronisches Ein- und Ausstechen Überstunden sicher dokumentiert werden", sagte die Marburger-Bund-Vorsitzende Johna. Der Gewerkschaft zufolge sei es dazu gekommen, dass Arbeitgeber im Nachgang die dokumentierte Arbeitszeit gekürzt hätten. Darüber hinaus wollen die Ärzte maximal an zwei Wochenenden im Monat arbeiten, inklusive Bereitschaft. Denn die vielen Wochenenddienste belasteten das Privatleben. Die Dienstpläne sollen sechs Wochen vor Beginn erstellt sein und verbindlich werden, fordern die Ärzte. Auch wollen sie als Ausgleich für Nachtdienste zusätzlichen Urlaub und eine Gehaltssteigerung von sechs Prozent.

> Die Streik-Folgen: An den Unikliniken war die Patientenversorgung eingeschränkt. Eingriffe, die nicht lebensnotwendig waren, wurden verschoben. "Es waren aber noch genügend Ärzte in den Kliniken für die Notfallversorgung", sagte die Marburger-Bund-Vorsitzende Susanne Johna unserer Berliner Redaktion (siehe Interview).

> Der Arbeitsalltag: Ärzte an Unikliniken versorgen nicht nur Patienten. Ihre Arbeit beinhaltet auch komplizierte Krankheitsfälle und Forschung und Lehre. Dies führt im Vergleich zu anderen Klinikärzten zu überdurchschnittlich vielen Überstunden. Ein Drittel der Mediziner an Unikliniken gab im vergangenen Jahr bei einer Umfrage an, mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Allgemein fühlen sich Ärzte in Krankenhäusern überlastet. Dies sagen knapp 60 Prozent. Deutlich mehr Mediziner als früher arbeiten deshalb mittlerweile in Teilzeit. Drei Viertel der Ärzte in Krankenhäusern klagen über Schlafstörungen und häufige Müdigkeit. Die Mediziner an den Kommunal-Krankenhäusern haben vor einem Jahr mehrfach gestreikt und im Mai mit den kommunalen Arbeitgebern eine Einigung erlangt. Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) stellte sich kürzlich hinter die Forderung der Ärzte. Für die hohe Arbeitsbelastung zeigte er Verständnis. Es sei wichtig, sich auch um die Gesundheit derer zu kümmern, die sich 365 Tage im Jahr um die Gesundheit anderer kümmerten.