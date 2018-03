Am Vogelhäuschen konnte man es wieder sehen: Sie nehmen nicht nur gern, was wir ihnen als Schnäppchen offerieren. Dort spielt sich auch ab, was am Fall der Tafel in Essen (!) erregt diskutiert wird: Futterneid, Verdrängung. Auch wir haben lautstark Verteilungsgerechtigkeit angemahnt, wenn sich eine Amsel rücksichtslos im Häuschen breitmachte. Hat wenig genützt. Von Muttis Tafel, von der einige, obwohl noch machthungrig, gerade weggejagt werden, reden wir nicht. Anderes Thema. Doch angesichts der Tatsache, dass bei uns pro Jahr und Mund 82 kg Essbares in die Tonne wandern, 18 Millionen Tonnen, wenn man Handel & Gewerbe mitrechnet, haben wir tafelmäßig doch eher ein Luxus- und Verteilungs-, als ein unlösbares Armuts- und Hungerproblem.