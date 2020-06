Am Brunnen vor dem Amthor in Meck-Pomm, da steht kein Lindenbaum, in dessen Schatten süße Karriereträume aufsteigen. Nicht mehr. Dort hat der CDU-Jungpolitiker mit der Durchblickerbrille den vollen Krug seiner Ambitionen zerbrochen und die Scherben versenkt. Was so nicht im Volkslied von Wilhelm Müller steht. Vermutlich sang Amthor nie bis zur 5. Strophe durch, sonst wäre er gewarnt gewesen: Die kalten Winde bliesen/Mir grad ins Angesicht/Der Hut flog mir vom Kopfe/Ich wendete mich nicht. Sein Hut als Lobbyist ist weg. Und es herrscht betretene Ruhe unterm Baum. Alles andere wird man sehen. Vielleicht werden jetzt die Ohrenbläser der Politik an, nun ja, das Goldkettchen eines Lobbyregisters gelegt. Es wäre ein kleiner Kollateralnutzen.