Wir wollen ja nicht drängeln. Aber so ein kurzer Blick in den Kalender lohnt dann doch. Für morgen steht da: Noch zwei Monate. Und da es dieses Jahr wegen Materialmangels allerorten besonders schwer werden könnte, alle Geschenke bis Heiligabend zusammen zu bekommen, erlauben wir uns den Hinweis schon jetzt. Ist es in dem Zusammenhang nicht herzerwärmend, dass ganz gegen den Trend die Ampelkoalitionäre schon früher liefern wollen als geplant? Zu Nikolaus wollen sie uns den niegelnagelneuen Vertrag in die Stiefel stecken. Was nicht dasselbe ist, wie sich gegenseitig in die Schuhe zu schieben, wenn es doch nicht klappt. Brauchen sie aber bestimmt nicht. Keine Steuererhöhung, kein Tempolimit und keine Schulden, das kann ja so schwer nicht zu beschaffen sein.