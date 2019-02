Sind wir nach dem 18 Jahre währenden politischen Copy-Style von Merkel nicht alle im Kopf ein wenig Sozi? Anfangs wurde noch gefragt: Wo bleibt das Konservative? Nach dem krachenden Freud’schen Versprecher von Annegret Kramp-Karrenbauer beim CDU-Werkstattgespräch, wo sie ihre Parteifreunde als "Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten" begrüßte, kann man die Frage weiterhin so beantworten: Nicht bei der CDU. Aber wer weiß, vielleicht hat sich "AKK" auch gar nicht versprochen. Sondern nur den nächsten Gang von Merkels berüchtigter Narkose-Strategie eingelegt: Sollen die Leute ruhig denken, die SPD habe sich in der CDU aufgelöst. Und was von den Genossen jetzt gefordert wird, sei ein alter Hut - der Union. Wozu da noch wählen gehen ...