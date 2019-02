Mit zwei Wochen kalendarischer Verspätung wird es angeblich Winter. Aber natürlich nicht einfach so. Für uns sonnenverwöhnte Warmduscher zählt diese stinknormale Jahreszeit, wenn sie ihrem Namen überhaupt noch gerecht wird, bereits zu den modernen Extremwetterlagen. Diese wird eingeleitet durch einen mehrstufigen Winteralarm - mit vagen Hinweisen auf Polarwirbel, die heftig wirbeln und dabei ein Schneechaos auf den Straßen anrichten - können. Darunter geht kommunikativ nichts mehr. So sind wir zwar für alle Fälle überalarmiert, aber doch eigentlich unter-unterrichtet. Am zugigsten wird es wieder im Alpenraum, das kann man schon mal fast sicher sagen, mit Sturmspitzen auf der - Zugspitze. Wo dann gar nichts mehr geht! Wir sind bereit.