Das Originalzitat: Wie der Herr, so auch der Sklave, hat uns der römische Dichter Petronius hinterlassen. Dank dafür. Denn unsere Version: Wie der Herr, so’s G’scherr, trifft die Sache nicht ganz. G’scherr meinte zwar mal das Geschirr, in das Sklaven und Tiere eingespannt waren. Heute steht es aber mehr für untaugliches Werkzeug: Donald Trump hat sich zwar auch mit dem verbalen Vorschlaghammer, aber eben vor allem mit Hilfe russischer Hacker, superreicher Sponsoren und krimineller Lakaien wie Paul Manafort und Anwalt Cohen an die Macht gelogen. Das wird immer klarer. Leider hängt man immer nur die Kleinen. Amerika braucht deshalb einen Golfplatz im Funkloch mit hoher Mauer, hinter der die Ära Trump endlich wieder verschwinden kann.