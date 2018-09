Die Schweden müssen sich jetzt eine neue Regierung zusammenbauen. Das kann durchaus spannend werden. Wer schon einmal an schwedischen Möbeln geschraubt und gehämmert hat, weiß, dass es eine sehr nervenaufreibende Angelegenheit sein kann. Wer ist nicht schon an seinem Billy-Regal verzweifelt, ist weinend vor der Kommode zusammengebrochen oder hat den Impuls verspürt, den unfertigen Hängeschrank zu zertrümmern? Sollten die Schweden ihre eigenen Möbel kaufen, kennen sie sich also mit allen Fallstricken des Herumbastelns aus: Teilen, die nicht zusammenpassen, fehlenden Schrauben, schiefen Ebenen, unklaren Gebrauchsanweisungen. Sie wissen, dass sie viel Geduld brauchen. Und womöglich etwas anderes herausbekommen als geplant.