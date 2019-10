Gorbatschows rundgeschliffener Satz: Wer zu spät kommt ... - bleibt vom 40. Jahrestag der DDR im Oktober 89. Und fordert heute noch Opfer. So war an dieser Stelle der Einheitstag - von Mittwoch aus gesehen - auf "übermorgen", also heute verlegt worden. Pardon, es bleibt beim 3. Oktober! Ohne die Wende würde Putin jetzt in Ostberlin eine 70 Jahre alte DDR würdigen. Darin kämen Gorbis Mahnungen von damals nicht vor: Das Leben verlangt mutige Entscheidungen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben (zu Honecker). Oder: Gefahren lauern auf jene, die nicht auf das Leben reagieren (vor West-Journalisten). Und: Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort (zum SED-Politbüro). Das Leben hat bestraft. Das macht Putin bis heute Angst.