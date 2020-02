Ist Fastnacht, wenn man trotzdem lacht? Auch wenn einen das Helau oder Hajo schier im Halse stecken bleibt? Zwar ist der Narren Privileg, einmal im Jahr die Oberen durch den Kakao zu ziehen. Und wenn diese Humor haben, trinken sie ihn auch noch aus. Dass an Fastnacht in Zeiten der geistigen Cholera allerorten aber Schandmauer gegenüber jenen aufgerichtet werden muss, die das närrische Treiben sonst zur Groteske machen, fühlt sich nicht richtig an. Doch es tröstet das Wissen: Auch die Preisgabe der rechten Vollpfosten an die Lächerlichkeit ist eine Waffe. Denn Humor, der ein echtes Kind der Freiheit ist, war noch nie ihr Ding. Deshalb also, wo die Fastnacht jetzt das regionale Epizentrum erreicht, ein tausendfaches Hajo, Ahoi, Hoja, Hujauf oder Ohoi!