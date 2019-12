Alle Jahre wieder kommt die – äh, das klingt jetzt etwas peinlich – also die Gretchenfrage: Weiße oder grüne Weihnachten? Müssen wir uns sogar auf ein Grill-Weihnachten im Freien einrichten? Immerhin mit Glühwein. Zu Bethlehem auf dem freien Felde, in jenem primitiven Stall, den man sich als Mischung aus Flüchtlingsunterkunft und windschiefem Tierasyl ausmalen kann, war es zwar kalt. Aber von Schnee keine Spur. Das hätten die Evangelisten bestimmt erwähnt. Und auch keine Tannenbäume nirgends. Die kamen, nun ja, bei uns erst um das 16. Jahrhundert herum dazu. In Bethlehem fehlen sie bis heute völlig. So gesehen ist die alte Frage, ob Weihnachten weiß wird oder grün bleibt, nicht wirklich wichtig. So lange es in uns drin stattfindet.