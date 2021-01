Urlaub, Sonne, Party! Klar machen ganz viele in ein paar Monaten, wenn durchgeimpft ist, mächtig einen drauf. Und die Schüler werden die unter Corona-Bedingungen erworbenen C-Abis feiern. Hauptsache überlebt! Trotzdem kann die Pandemie in der Psyche Spuren hinterlassen. Gar nicht verkehrt wäre zwar, zumal bei den Jüngeren, ein nacheilender, milder Waschzwang als Folge der AHA-Regeln. Der Reflex hingegen, stets 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten, könnte schon zu den postpandemischen Belastungsstörungen zählen. Und manche werden sich ohne Maske nackt vorkommen. Gymnophobie nennt man das. Nicht nur im Kampf gegen die Pandemie ist also noch hart zu arbeiten. Auch das Räumen der Trümmer hinterher wird eine große Aufgabe werden.