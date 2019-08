Erfahrungsgemäß ist fast alles, was die Erregungsgesellschaft im Sommerloch umtreibt, für die Hasen. Wie die Einschulungssperre für Kinder mit sprachlichem Migrationsvordergrund. Über mehr Sprachförderung könnte man leichter reden, wenn es Fördermöglichkeiten gäbe. Gibt es aber nicht. Also bleibt die Schule der zentrale Ort, Sprachkompetenz zu vermitteln. Woran allerdings die Klage der Hochschulrektoren zweifeln lässt: Studienanfänger könnten heute schlechter lesen, schreiben und rechnen, ihre Studierfähigkeit nehme ab. Aber sind daran die Mitschüler Ali, Kerem oder Selin aus der Grundschule schuld? Kaum. Rektorenpräsident Alt vermutet - und wir geben das mal so weiter: Weniger Handy-Daddeln und mehr klassisches Lernen könnten helfen.