Prognosen sind ja bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Diesem Test waren auch die jüngsten Wahl-Vorhersagen ausgesetzt. Sie hatten sich geradezu überboten, das Abschneiden der Rechtsextremen im Osten zur demokratischen Nahtoderfahrung hochzujubeln. Und? Rund 75 Prozent der zum flatulenten Luftablassen angestifteten Bürger haben die AfD nicht gewählt. Auch das ist Fakt. Die Wende 2.0, von breitbeinigen Wessis wie Höcke oder Kalbitz geklaut, findet nicht statt. Und was die oben angesprochene Prognose-Sicherheit angeht: Bäume wachsen nicht in den Himmel. Nie. Aber auch politische Phrasenschlösser und Müllberge nicht. Die stürzen mangels Substanz irgendwann wieder ein. Das ist Physik. Und gilt sogar in Sachsen.