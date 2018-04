Es wäre übertrieben, vom Feuerwerk der Götter zu sprechen, wie es die Altvorderen taten. Und auch die Vorstellung der Mongolen, in den Nächten voller Sternschnuppen zögen die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits, passt nicht mehr in die Zeit. Ob die Lyriden, oder später die Perseiden - Sternschnuppen sind nur ein astronomisches Feinstaubproblem, das sich beim Eintritt in die Atmosphäre erledigt. Ob wir dabei etwas wünschen, ist egal. Wir könnten das genauso tun, wenn uns eine Mücke ins Auge fliegt. Denn des Wunsches Wirkung liegt im Auge des Betrachters. Oder wie Goethe sagte: Unsere Wünsche sind Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. So gesehen sollte viel mehr Großes gewünscht - aber dann auch getan werden.