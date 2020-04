Es ist uns hier gelungen, das allgegenwärtige C-Wort zu vermeiden. Dieser nicht autorisierte Lockerungstext ist somit praktisch virenfrei. Worum es sonst geht? Leider verpuffte dieser Tage die bautechnische Halleluja-Nachricht aus Berlin fast völlig. Zur Erinnerung: Der nach Willy Brandt benannte, brandschutzverstärkte Hochsicherheits-Fluchhafen, an dem seit 2011 gebastelt wird, ist so gut wie fertig. Und wir sind gespannt, ob nun zusammenkommt, was zusammengehört: Denn Flugzeuge, die fliegen, fehlen noch. Einen vereinzelten Kondensstreifen am Horizont haben wir neulich entdeckt. Aber nach Silberstreif sah der nicht aus. Es gilt deshalb weiter: Nie war der BER so überflüssig wie heute. Das hat er z.Zt. mit dem bösen C-Wort gemeinsam.