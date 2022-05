Nur wenige Lebenszustände haben auf den Metaphern-Friedhöfen so viele Ruhestätten wie das Glück. Doch die Erfahrungswissenschaft fand mit Blick auf die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein heraus, dass eine bekannte Erklärung falsch ist: Glück habe auf die Dauer nur der Tüchtige. General Helmuth von Moltke irrte: Es ist nur zu 20 Prozent die Power, zu 50 Prozent sind es die Gene. Und die hauten bei Daniel Günther in Kiel mit 43 Prozent voll rein. Glück kann man zwar auch dort oben nicht beim Bäcker kaufen. Aber doch mieten. Was sich an alle Glücksbedürftigen der Union richtet: Merz, Söder, Strobl. Nächster Urlaub also in Fehmarn, Büsum oder Sylt! Die Glücksverteilung in NRW – ehemals Laschetanien – wird am Sonntag neu ermittelt.