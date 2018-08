In unserem Rechtsmittelstaat, in dem oft Anwälte in überlasteten Gerichten darüber entscheiden, was Recht ist, reichen Zeugenaussagen oder der behauptete Augenschein längst nicht mehr aus. Und was beim Fußball der Videobeweis ist, kann im Straßenverkehr die Aufzeichnung der Dashcam werden. Sprich: Es scheppert. Der sich im Recht Meinende steigt aus, wenn er noch kann, und macht zum Unfallgegner hin, der sich ebenfalls im Recht glaubt, das bekannte Handzeichen: ein großes Rechteck. Videobeweis! So geht Recht! Die Anwälte werden auch nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zu tun haben. Muss doch in jedem Fall dann noch darüber gestritten werden, ob das Video datenrechtlich zulässig, unerlaubt oder sogar strafrechtlich relevant war.