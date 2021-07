Es ist ja nicht so, als hätte Harry Kane wie ein Hurricane über 90 Minuten die deutsche Abwehr durcheinandergewirbelt. Und Raheem Sterling hat auch nicht das hingelegt, was sie auf der Insel eine sterling performance, einen Klasseauftritt nennen. Aber in den entscheidenden Momenten waren sie da. Unsere nicht. Und deshalb fahren sie nach Hause. Die Engländer dürfen weiter singen, dass der Fußball heimkommt. Und fahren dafür nach Rom. Ins Mutterland des Sprichworts: Nomen est omen. Und da ist offenbar doch was dran. Oder soll es Zufall sein, dass der nunmehr Ex-Bundestrainer auf Englisch nur "Low" genannt wird? Seine Amtszeit endet wahrlich mit einem Tief. Sein Nachfolger muss ganz schnell den Schalter umlegen. Flick (!) the switch.