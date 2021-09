Gerade die letzten Tage am Hindukusch haben gezeigt, dass gut gemeint nicht schon gut getan ist. Keiner der Abziehenden musste dort das Licht ausmachen. Es war in dem Land, das nach 20 Jahren westlicher "Missionierung" wieder zu Talibanistan wird, nie richtig an. Doch müssen sich die digitalisierten Islamisten mit der Steinzeit-Denke, denen Afghanistan wie ein Sack überreifer Datteln in den Schoß geworfen wurde, schon fragen: Wie kommt es, dass viele angeblich unter dem Joch der Besatzung Leidenden in den dekadenten Westen wollen? Mehr, als die Evakuierungsflotte retten konnte. Hier irrt wohl auch Hermann Hesse: Nicht jedem "Talibanfang" wohnt ein Zauber inne. Talib heißt Suchender. Der zweite Such-Versuch beginnt. Als Albtraum 2.0.