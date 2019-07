Als Karel Gott vor über 40 Jahren die Biene Maja besang, waren die Tage der Honigproduzenten noch unbeschwert. "Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das was ihr gefällt", schmetterte die goldene Stimme aus Prag. Heute fliegen immer weniger von Majas Nachfahren. Und es wird ihnen kaum gefallen, dass das geplante Volksbegehren zur Rettung der Bienen im Musterländle nicht recht vorankommt. Da bleibt nur die Flucht über den Luftweg zum bayerischen Bienen-König Markus. Sie sollten aber vorher lernen, bayerisch zu summen, sonst schicken die Asylbehörden die Bienchen schnell wieder zurück in ihr ach so sicheres Herkunftsland. Der Abschiebeflug ist in diesem Fall immerhin kein Problem - kostenlos und ohne Chartermaschine.