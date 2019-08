Wenn Verkehrsminister Scheuer die versenkten Maut-Millionen über höhere Bußgelder wieder heben will, reichen seine jüngsten Vorschläge nicht aus: 100 Euro für Parken in zweiter Reihe? Peanuts. Da fehlt mindestens eine schwarze Null. Als nur sporadischer ÖPNV-Nutzer begrüßen wir aber die geplante Öffnung von Busspuren für die elektrischen Stehroller. Der Autofahrer in uns sagt leise danke. Da Radfahrer und gleichgestellte E-Scooter dort künftig nur mit 1,5 m Mindestabstand überholt werden dürfen, werden sie bald die flexiblen Fahr- und Stehzeiten des ÖPNV nachhaltig bestimmen. Und die elektronischen Fahranzeiger überall kann man getrost wieder abschrauben. Wie geht doch gleich die neue Steigerung von scheu? Scheuer, bescheuert ...