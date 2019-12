Ja mei, wo kämen wir da eigentlich hin, wenn jeder einfach das macht, was er gerade will? Das wäre ja die reinste Anarchie. Oder eben Föderalismus. Ausgerechnet den will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt reformieren. Was schon deshalb bemerkenswert ist, weil er doch eben erst im Streit um die Schulferien „Des hammer fei immer scho’ so g’macht“ zum höchsten Argument gegen übereiltes Reformieren erhoben hat. Als echter souveräner Landesherr will sich unser aller Ober-Bayer eben auf keinen Fall etwas vorschreiben lassen. Wir ahnen schon, wie die Zusammenarbeit nach Vorstellung Söders künftig aussehen würde: Es macht einfach jeder das, was er gerade will. Also er, der Markus. Und fertig ist der auf alle Zeiten reformunbedürftige Söderalismus.