Hallo, hier spricht die Folizei: Ihre Wertsachen - Geld, Schmuck, Uhren - sind in höchster Gefahr. Wir wissen, dass Betrüger bei Ihnen auftauchen und die Sachen stehlen wollen. Das gilt vor allem für zinslose Sparstrümpfe (Draghi-Geldbomben) im Wäscheschrank oder unter der Matratze, die wir gleich noch auf Echtheit prüfen müssen.

Und seien Sie unbesorgt, dies ist kein Enkeltrick. Unser Bote holt die Dinge bei Ihnen ab. Wenn Sie aber Bedenken haben, weil in den Zeitungen, auch in dieser, die unglaublichsten Geschichten über immer mehr falsche Polizisten (Folizisten) stehen, können Sie alles, an dem Sie hängen, auch gleich in die sogenannte Wertstofftonne werfen.

Es ist dann jedenfalls genauso sicher aufgehoben, wie wenn Sie es uns geben.