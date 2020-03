Die Liebe – auch zum Fußball – ist in Zeiten von Corona nicht leichter geworden. Weil, frei nach dem Rat des Krisenstabs, Tausende am Samstag in Sinsheim am liebsten nicht in die Armbeuge geniest, sondern gekotzt hätten. Indem sich die Schwarmdummheit der Fankurven zum Herrn über die Fußballkultur machen möchte, ähnelt sie auffällig den Höckes & Co., die das Land zu retten vorgeben. Dietmar Hopp, der sich zu Recht gegen Beleidigungen wehrt und Ultras Stadionverbot erteilen lässt, wird in typischer Schuldumkehr zur Zielscheibe. Aber er bleibt der gute Mensch von Hoffenheim, mit dem sich jeder, der kein Dummie-Virus an der Waffel hat, gern solidarisiert. So geschehen. Das war die gute Nachricht auf dem Platz. 6:0 gegen die Idioten.