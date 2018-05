Eingebettet zwischen dem Tag des chronischen Erschöpfungssyndroms am Samstag und dem Tag der Familie morgen sind gestern die Mütter gefeiert worden. Ohne die es das eine - massenhafte Erschöpfungszustände - nicht so häufig, und Familien gar nicht gäbe. Dass einmal im Jahr die Hauptnutznießer dieses Zusammenhangs zum Mutterdank antreten, ist das Mindeste. Wobei heute oft das Telefon oder die Kurznachricht mit Fotos der zerstreuten Familien-Bruchstücke die Umarmung ersetzen muss. Vom Gefühlsregen bekommen - verdient - auch die Mütter der Mütter, denen kein eigener Tag gewidmet ist, von den Kindern der Kinder was ab: "Oma wir brauchen dich noch", fasste ein Enkel seine Wünsche zusammen. Schöner und aufrichtiger kann man es nicht sagen.