Da sage noch mal einer, die Politik würde nicht in langen Zeiträumen denken. Das Jahr 2038 fühlt sich zumindest noch sehr weit entfernt an. In 19 Jahren kann viel passieren: So gab es im Jahr 2000 weder Smartphones noch YouTube. Und die meisten der Fridays-For-Future-Schüler waren noch nicht mal auf der Welt. Wenn die sich ranhalten, können sie bis 2038 also ihre eigenen Kinder zur Demo schicken. Die fahren dann vermutlich in selbstfahrenden E-Bussen - sofern Strom dann noch erschwinglich ist. Apropos: Eine Nacktschnecke, die jetzt loslegt, könnte in dieser Zeit von Heidelberg bis nach Sizilien kommen, gänzlich klimaneutral. Eine Weinbergschnecke schafft dieselbe Strecke schon bis 2024. An diesem Turbo-Tier könnte sich die Politik mal ein Beispiel nehmen.