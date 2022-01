Man hatte lange nichts mehr von Schröder gehört. Und das war gut so. Aber dass er jetzt als Stimme seines Herrn und Zahlmeisters Putin die Ampel und vor allem deren Grün-Anteil zur Sau macht, verwundert nicht. Scholz lässt sich ja verleugnen: Pardon, der Herr Bundeskanzler ist heiser, er hat Ukrainikon. Aber vom Altkanzler und vom Neu-Generalsekretär sowie anderen Putin-Verstehern der SPD ist dafür alles gesagt: Das Säbelrasseln und Klappern mit den 5000 deutschen Helmen in Kiew muss aufhören. Weil den Lupenreinen im Kreml sonst die Einkreisungsängste übermannen. Die SPD will sich in Klausur mit dem Fall befassen. Klar ist: Keine letalen Waffen. 5000 geräuscharme Leichensäcke wären aber ein starkes Entspannungs- und Beschwichtigungssignal.