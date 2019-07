Dass Ursula "Röslein" von der Leyen in Brüssel zur Welt kam, wussten bis eben nur wenige. Dass sie dort ihre Zukunft haben könnte, noch viel weniger. Wahrscheinlich nicht mal sie selbst. Der Koalitionspartner jedenfalls nicht und ist erbost. Aber die Frage, ob Röslein nun in Brüssel Wurzeln schlagen kann, hängt weniger von der Zustimmung der SPD ab. Oder irgendeiner Partei. Sondern von reiner Logistik: Haben ihre hoch geschätzten Berater von McKinsey, KPMG & Co. genug Personal und Bürofläche in Kommissionsnähe verfügbar? Eines können sich die Brüsseler Beamten schon mal merken: Von der Leyens Ernennung mag so willkürlich anmuten wie eine Trainerentscheidung beim VfB Stuttgart. Aber wenn es Probleme gibt, finden die Kündigungen sicher nicht in der Chefetage statt.