Demokratie ist nicht, wenn alle so lange abstimmen, bis sie zufrieden sind. Sonst müsste die SPD im Glück schwimmen. Stattdessen versinkt sie mit jeder Führungskrise tiefer im Urgrund des Dissenses. Es funktioniert halt nicht so mit der Schwarmintelligenz. Das hat Frau AKK von der CDU schneller begriffen. Sie bot den Kerlen, die mit der Taschensäge herumlaufen, nicht nur ihren Stuhl an. Großes Baff! Sie nahm ihnen auch die Notbremse einer Kanzlerkandidaten-Urwahl weg. Wer KK werden will, muss den Prinzessinnenmord schon selbst auf offener Bühne verüben, statt es den Zuschauerraum mit Häme, Buhs und Shitstürmen besorgen lassen. Was zumindest lehrt: Frau reimt sich auf schlau. Respekt. Ob Mann es besser kann, muss sich erst zeigen.