Der dahinplätschernde Wahlkampf hat kurzzeitig die Frage an die Oberfläche gespült: Müssen wir künftig bis 70 arbeiten? Klappe zu, Frage tot. Denen, die so großzügig mit der Lebenszeit der Älteren umgehen und das Thema aus der gut bonierten Winterkorn-Perspektive betrachten, möchte man zu bedenken geben: In Russland zum Beispiel werden Männer im Schnitt nur 64.

Dort stellt sich die Frage nicht. Die saufen sich vorher sozialverträglich raus aus der Statistik. Wollen wir das? Oder müsste man bei einer - erwünscht - höheren Lebenserwartung die Shareholder von heute und die Arbeitsroboter von morgen nicht stärker für einen sorgenfreien Ruhestand der Menschen heranziehen?

Heikle Frage. Deshalb ist sie auch schon wieder unter dem Teppich.