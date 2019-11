Die Große Koalition hat vom Pop-Business gelernt. Nach einem Hit ist es ratsam, die nächste Nummer nach dem selben Muster zu stricken, bei minimaler Veränderung. Alles andere würde die Fans überfordern und verprellen. Eine andere Tonart zum Beispiel reicht völlig. Und so legen Merkel & Co. nach "Eine Million E-Autos bis 2020" die nächste Kracher-Single vor: "Eine Million Ladesäulen bis 2030". Im Gesamtwerk von AC/DC steckt auch nicht mehr Variation. Und die kennen sich schon dem Namen nach mit Strom aus! Also: Auf jedes der real existierenden 200.000 Batterieautos kommen bald fünf Ladesäulen. Zu klären wäre nur noch, wo die zur optimalen Netzabdeckung hin sollen. Frau Karliczek, übernehmen Sie! Zwischen Münster und Ibbenbüren ist bestimmt noch Platz.