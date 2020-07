Ob das landestypisch ist, oder nur ekelhaft, sei dahingestellt: Joey Chestnut hat auch 2020 am amerikanischen Nationalfeiertag in New York quasi Geschichte gefressen - und in zehn Minuten 75 Hotdogs in sich hineingestopft. Einen mehr als letzte Jahr. Glückwunsch. Das Event wurde seuchenbedingt nur im Fernsehen übertragen. Trump wird es sicher gerne gesehen haben. Der "heiße Hund", ein Würstchen in Brotpampe, soll 1847 in Frankfurt erfunden und nach Brooklyn gebracht worden sein. Hat also ebenso deutsche Wurzeln wie der Präsident, der allerdings mit Horrorzahlen an der Corona-Front kämpft: 50.000 Neuinfizierte täglich sind derzeit sein Rekord, den er mit gesprochenem Senf und gequirlter Mayo einfach nicht schöner aussehen lassen kann.