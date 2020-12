Der falsche Gebrauch des Begriffs Quantensprung ist fast so alt wie seine Erstverwendung um 1910 herum. Ein sog. Januswort: Gemeint waren "springende", statt kontinuierlich steigende Energie-Quantenzahlen (von lat. quantum - wie viel) im Atommodell von Nils Bohr. Und aus der mikrophysikalischen Mücke wurde der umgangssprachliche Flugelefant. Der sich allerdings, und das ist neu, auch in den Quantenschrumpf zurückverwandeln kann. Wie bei der geplanten Lockerung der Corona-Kontaktsperren, von denen wohl nur noch die bayerische Krisenweihnacht übrig bleibt. Sie erinnert an die karge Szene auf dem Feld von Bethlehem – mit ein paar Hirten als Stallgästen. Es ertönt die Botschaft: Fürchtet euch nicht! Ergänzt um den Zusatz: Aber haltet Abstand!