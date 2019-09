Seien wir ehrlich: So richtig überrascht hat die Ankündigung von Winfried Kretschmann, erneut zu kandidieren, niemanden. Er habe sich intensiv "geprüft" und mit sich "gerungen", sagt er, was bedeutet: Er hat in einem internen Denkprozess das gemacht, wozu die SPD 23 Regionalkonferenzen braucht.

Allerdings war er auch der einzige Bewerber. Und im Gegensatz zu den meisten, die bei der SPD antreten, weiß er zumindest, wie man Wahlen gewinnt.

Aber vielleicht überlegt er es sich auch noch einmal. 2021 finden nämlich nicht nur Landtags-, sondern auch Bundestagswahlen statt (jedenfalls nach bisherigem Zeitplan).

Mit 73 wäre Kretschmann dann genauso alt wie Adenauer zu Beginn seiner ersten Amtszeit. Das bietet doch völlig neue Perspektiven.