Man kann es auch mit angestrengtem Leerdenken nicht beschönigen: Merkels Corona-Kränzchen mit den Landesfürsten heute wird das Leben nicht leichter machen. Außerdem hat der kleine Österreicher mit dem sinnigen Namen Kurz die Richtung vorgegeben. Sein Appell wird in die Corona-Agenda eingehen: Treffen Sie niemanden!! Das ist Lockdown brut. Der Weg zum Friedhof bleibt aber zulässig. Bei so viel Drama kann man auch gleich den Dichter Plautus bemühen – und ergänzen: Homo homini lupus, bzw. virus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, bzw. ein Virus. Letzteres steht für Gift und Geifer. Apropos: Auf Wolf-Niveau artikulierte sich am Samstag in Frankfurt eine renitente Querdenkerin: Sie biss einer Polizistin ins Bein. Ein Fall von Notquer.