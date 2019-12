Niemand muss mit dem Finger auf den vordemokratischen Schiller zeigen, der im Demetrius ätzen lässt: Was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! Verstand ist stets bei wen‘gen nur gewesen. Heute, wo Mehrheit Macht legitimiert, ist Verstand auch nicht üppiger gesät. Aber die Wenigen, die Mehrheiten organisieren, bespielen die Tastatur der Erregungsgesellschaft. Also doch nah bei Schiller. Selbstdenken wird reduziert auf das Anklicken von gehobenen und gesenkten Daumen im Netz. Oder auf eine Plebiszit-Orgie, bei der zwei Unbekannte in der SPD den Frust des langen Niedergangs aufsammeln. Die Lotterie, bei der weniger als ein halbes Wählerprozent die Regierung kippen kann, ist gelaufen. Das Elend der Volksparteien fängt erst richtig an.