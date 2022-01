Auch wenn die Liberalen mit der Weihnachtsgeschichte wenig am Hut haben, das Dreikönigstreffen, das ihre Altvorderen in Württemberg schon 1866 feierten, kann ihnen niemand streitig machen. Und auch die digitale Form des Stuttgarter Events mindert die Symbolik nicht, mit der es beladen ist: Parteichef Lindner, der sich gerade in die Kunst der beidhändigen Buchführung einarbeitet – mit der einen nehmen, was die andere gibt -, bringt volle Tüten mit. Aus Papier versteht sich. Steuer-Wohltaten, sozusagen Gold, Selbstweihrauch und Myrrhe, hat er angekündigt. Netter Zug. Wir werden aber trotzdem aufpassen, dass jungliberale Sternsinger anstelle des abgekürzten lateinischen Haussegens "C+M+B" nicht das Kürzel "F+D+P" auf den Türbalken schreiben.