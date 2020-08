Im Gegensatz zu jenem unheimlichen, fast möchte man sagen höheren Wesen, das der Menschheit einen reduzierten Lebensstil aufzwingt, ist die gemeine Wespe in ihrem Warnanstrich ein eher harmloser Riese. Mit dem Virus hat sie derzeit nur die Häufigkeit gemeinsam. Allerdings reagieren wir auf sie oft panisch und mit Mordlust. Die Liste der nutzlosen Abwehrwaffen ist lang – bis hin zum verbrannten Kaffeesatz. Doch sie will als Mitesserin nahe bei uns sein. Wären wir bei der Bekämpfung des unsichtbaren Virus nur halb so entschlossen, gäbe es die Nonsensdebatte über Abstand oder Maskenpflicht nicht. Bei "Vespinae" indes sind die Gefahrenleugner und Wespenverharmloser, die ganz cool bleiben, tatsächlich die Klügeren – und selten Gestochenen.