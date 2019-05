Recep Tayyip Erdogan ist ein kluger Mann. Er weiß aus der Geschichte, dass seit Mehmet II. im Jahr 1453 kein Sultan die Macht über die Metropole am Bosporus wieder hergegeben hat. Und doch lässt er die Bürger von Istanbul nun schon zum zweiten Mal in wirklich erstaunlich kurzer Folge zur Wahl schreiten. Wer außer einem wirklich großen Demokraten würde so viel Wert auf freie bürgerliche Mitbestimmung legen? Eben! Daher wäre es auch gar nicht verwunderlich, wenn die Wähler dem AKP-Kandidaten nun aus lauter Dankbarkeit einen großen Sieg bescherten. Und da Erdogan bekanntlich auch Humor und Ironie beherrscht, sei auf das schöne Brecht-Zitat verwiesen: Wäre es nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?