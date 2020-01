Angenommen, ein Jura-Student würde die Richter der 27. Zivilkammer des Berliner Landgerichts anonym bei Facebook als hirnamputierte Vollpfosten oder juristische Zuhälter rechter Hetzer bezeichnen, dann wären seine Klardaten ratzfatz bekannt. Er würde wg. Beleidigung, übler Nachrede, Ehrabschneidung etc. angeklagt. Eben jene Richter öffneten 2019 in einem Skandalurteil, bei dem Renate Künast das Opfer war, die Schleusen für den Hass-Krieg im Netz. Und mussten jetzt auf dem Meer der Verbalfäkalien zurückrudern. Zu wenig: Nur für sechs von 22 Beleidigungen gilt ihr sog. "Abhilfebeschluss". Da muss mehr Abhilfe kommen, um die Vergiftung des öffentlichen Klimas im Schutz der digitalen Unauffindbarkeit bei Fratzebook & Co. zu bekämpfen.