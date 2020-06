Der Slogan, mit dem Trump die Präsidentschaft abstaubte, war bereits die erste seiner endlosen Lügen: Make America great again – macht Amerika wieder großartig. Ein Satz, den er von Reagan geklaut hatte. Und ein Anspruch, der in seiner Besessenheit, das Land von der Erinnerung an Obama zu säubern, meint: Make America white again – macht Amerika wieder zum Land der weißen Vorherrschaft. Der nie geheilte Rassenhass drückt sich nicht nur in der brutalen Polizeigewalt gegen Schwarze aus. Dort gipfelt er nur. Der Handy-Film eines Mordes entzündet das Land, das Trump spaltet. Seine in jeder Hinsicht brandgefährliche Präsidentschaft muss im November gelöscht werden – so lange es per Wahl – und Briefwahl - noch geht: Make Trump obsolet again.