Wir müssen uns von der landläufigen Vorstellung verabschieden, ein Loch sei nichts mit etwas drumrum. Diese Interpretation stammt aus der Zeit, als man kaputte Socken noch gestopft hat. Denn astrophysikalisch ist ein schwarzes Loch das gierigste, dichteste und raffsüchtigste Monster im All, das sogar Licht frisst. Insofern erscheint, ohne dem Nobelkomitee zu nahe treten zu wollen, schon die Begrifflichkeit falsch. Aber eine bessere haben wir nicht. Und die lexikalische Erläuterung der eigenen Zeitung, wonach es schwarze Löcher in jeder Größe im Kosmos gebe, ist auch nicht erheiternd. Bestätigt sie doch mit Blick auf die sprachlich am meisten benutzten Löcher die Erfahrung, dass diese keineswegs Lichtjahre entfernt sein müssen. Mitnichten!